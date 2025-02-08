Sivas’ta Karşılıklı Gol, Milan Kazanır

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI YORUMLANDI

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçları, Misli yazarları tarafından yorumlandı. “Şampiyon Oran” avantajı ile Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. İşte günün şampiyon tercihleri…

Sivasspor-Beşiktaş: Karşılıklı Gol Var

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan, “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması için Misli yazarı Sabri Ugan, karşılıklı gollerin olacağını öngörüyor. Misli Yazarı Sabri Ugan’ın yorumu şu şekilde: “Öncelikle Sivasspor’u, Eyüpspor deplasmanında iyi gördüğümün altını çizeyim. Maçın neredeyse tamamını on kişi oynamalarına karşılık son dakikaya kadar beraberliği korudular. Eksilmelerine rağmen gol beklentileri de yüksekti. Sivasspor tarafında aklımda kalan tek soru işareti Rej Manaj’ın oyundan alındığında verdiği tepkinin ve Kocaelispor’a karşı alınan hükmen mağlubiyetin nasıl yönetildiği. Beşiktaş bildiğimiz kadrosuyla Sivas’a gitti. Bu maçta karşılıklı gol izleriz gibi geliyor bana.”

Empoli-AC Milan: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde bulunan, “Canlı Sohbet” seçeneği olan Empoli-AC Milan karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, deplasman ekibinin galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Alper Öcal’ın yorumu şöyle: “Empoli son maçında Juventus’a 4-1 kaybetti ve yeni yılda galibiyet alamadı. Takım, son dört karşılaşmada gol de atamadı. Maleh, son maçtaki kırmızı kartı nedeniyle bu maçta oynayamayacak, ayrıca uzun süredir sakat olan Ola Solbakken ve Pietro Pellegri gibi oyuncular da kadroda yok. Milan kupada Roma’yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi, yeni transferler Joao Felix ve Santiago Gimenez iyi başladı ancak ligde orta sıralara indiler ve son iki deplasman maçında da mağlup oldular. Bu maç bir reaksiyon maçı, Empoli’nin iç saha performansı da zayıf. Rahat bir Milan galibiyeti bekliyorum.”

Athletic Bilbao-Girona: Maç Sonucu 1

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Athletic Bilbao-Girona karşılaşmasında Misli editörü Sezer Kenar, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor. Misli Editörü Sezer Kenar’ın yorumu şöyle ifade ediliyor: “Athletic Bilbao, farklı kulvarlarda pek çok maça çıkıyor ve bu da takımın ligde performansını etkileyebilir. Son 2 maçta puan kaybeden ev sahibi, ilk 3’ten kopmama adına önemli bir maça çıkıyor. Girona ise bu sezon beklentinin altında kalmasına rağmen ilk 7’de yer alıyor. Ancak bu tip maçlar için hiç güven vermiyorlar. Bilbao’da Nico Williams sakat durumda. Yine de saha avantajıyla bir şekilde kazanacaklardır.”

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