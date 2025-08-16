Haberler

Sivas’ta Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Sivas’ta Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

KONTROLSÜZ GİRMENİN SONUCU

Sivas’ta dikkatsizlik yüzünden meydana gelen kavşak kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Sivas şehir merkezindeki Toptancılar kavşağında gerçekleşti. Kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren E.B. yönetimindeki 58 AN 997 plakalı Mercedes marka otomobil, A.A. yönetimindeki 34 UL 9124 plakalı araçla çarpıştı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR VE YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlarındaki 3 kişi yaralanarak ambulanslarla Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Yozgat Havalimanı Açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini ve önümüzdeki yıl kullanım için açılacağını duyurdu.
Haberler

Dr. Şule Zuhal Durak, Gebelikte Beslenmenin Önemini Vurguladı

Pediatri Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, hamilelik ve emzirme sürecinin anne beslenmesinin bebeğin damak tadı ve alerji riskini etkilediğini belirtti. Dengeli beslenmenin önemi ifade edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.