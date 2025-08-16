Sivas’ta Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Sivas’ta Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

KONTROLSÜZ GİRMENİN SONUCU

Sivas’ta dikkatsizlik yüzünden meydana gelen kavşak kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Sivas şehir merkezindeki Toptancılar kavşağında gerçekleşti. Kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren E.B. yönetimindeki 58 AN 997 plakalı Mercedes marka otomobil, A.A. yönetimindeki 34 UL 9124 plakalı araçla çarpıştı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR VE YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlarındaki 3 kişi yaralanarak ambulanslarla Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi verildi.