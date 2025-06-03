Sivas’ta Kaybolan Hayvanlar Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLAR HIZLA BULUNDU
Sivas’ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan, AFAD ekibi tarafından gerçekleştirilen havadan tarama sonucu tespit edildi. Olay, Sivas’ın Hanlı köyünde yaşandı. Köydeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık Merkezi’ni arayıp kırsal alanda 9 adet büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.
AFAD EKİBİ HIZLA GİTTİ VE HAYVANLARI BULDU
İhbarı değerlendiren Sivas AFAD Dron Arama Kurtarma Ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekip, kırsal alanda yaptığı havadan tarama çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde kaybolan hayvanların yerini belirledi. Bulunan hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, köy sakinleri AFAD ekibine duydukları minnettarlığı dile getirdi.