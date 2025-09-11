Sivas’ta Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

SİVAS’TA KAYBOLAN YAŞLI ADAM BULUNDU

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından köy yakınlarında bir uçurumdan düşmüş halde ölü olarak bulundu. Olayın ayrıntıları, İmranlı’ya bağlı Bulgurluk ve Alanyurt köyleri çevresinde meydana geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI İKİ GÜN SÜRDÜ

Evinden çıkan Ali Rıza Kılıç’tan geri dönmeyince yakınları durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Bu bildirimin ardından bölgede başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları iki gün boyunca devam etti. Aramalar sonucunda Kılıç’ın ölü bulunduğu yerin, Bulgurluk ve Alanyurt köyleri arasındaki bir uçurum olduğu belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kılıç’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.