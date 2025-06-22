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Sivas’ta Kaza, 1’i Ağır 3 Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazası sonrasında 1’i ağır, toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 civarında Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki Hayranlı köyü yakınlarında gerçekleşti. Müjdat Tamyıldırım (32) yönetimindeki 06 DPD 475 plakalı otomobil, Ankara yönüne doğru giderken kontrolden çıktı. Otomobil, Yıldızeli ve Yozgat yönündeki trafik levhasına çarparak şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNDEKI MÜDAHALELER

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücü Müjdat Tamyıldırım ile birlikte yolcu olan Müjgan Tamyıldırım (35) ve Yavuz Özekinci (57) yer alıyor. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşıdı. Yaralılardan Müjgan Tamyıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

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