Sivas’ta Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZADA CAN KAYBI VE YARALANMA

Sivas’ta gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir diğer kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İhsan Tuna yönetimindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil, bir süre sürüklendikten sonra devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada sürücü İhsan Tuna yaşamını yitirirken, yolcu M.E. yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralı yolcu, ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.