Sivas’ta Kaza: 6 Yaralı Var

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Sivas’ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. İ.G. tarafından yönetilen 58 ACA 998 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunda, İ.K. yönetimindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olayın bildirimi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza mahalline yönlendirildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza neticesinde yaralanan sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan H.Ş, T.K, H.Ş. ve T.Ş. ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

