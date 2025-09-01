Sivas’ta Kaza: 6 Yaralı Var

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Sivas’ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. İ.G. tarafından yönetilen 58 ACA 998 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunda, İ.K. yönetimindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olayın bildirimi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza mahalline yönlendirildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza neticesinde yaralanan sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan H.Ş, T.K, H.Ş. ve T.Ş. ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.