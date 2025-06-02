Haberler

Sivas’ta Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen bir traktör kazasında 75 yaşındaki Sefer Yılmaz ve eşi Nebile Yılmaz yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erence köyü yakınlarındaki ormanda gerçekleşti. İddiaya göre, odun toplamak amacıyla plakası öğrenilemeyen bir traktörle ormana giden Yılmaz çifti, köylüler tarafından arandı.

KÖYLÜLER TRAKTÖRÜ DEVİRİLMİŞ HALDE BULDU

Köylüler, Kayın Deresi mevkisinde traktörün devrilmiş olduğunu ve Sefer ile Nebile Yılmaz çiftini yanlarında hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmaları gerçekleştirdi ve Yılmaz çiftinin cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Eyüpsultan’da Minibüste Yangın Çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

İzmir'de 3 Haziran'da çeşitli ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler Buca, Karabağlar ve Bornova gibi bölgeleri etkiliyor. Ayrıntılar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.