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Sivas’ta Kaza, İki Ölü, On Altı Yaralı

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, öğretmenler ve sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün karıştığı olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Kaza, Sivas’a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Yıldız beldesinden Sivas yönüne doğru seyreden B.N. yönetimindeki 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen H.İ.N. idaresindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu kazada, otomobilde bulunan 56 yaşındaki Turan Nacar’ın kalbi durdu. Yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden atmaya başlayan Nacar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede kalbinin tekrar durması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 58 yaşındaki Emine Naçar da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU

Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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