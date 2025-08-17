Sivas’ta Kaza Meydana Geldi, 1 Ölü

OTOMOBİL DEVRİLDİ, BİR CAN GİTTİ

Sivas’ta meydana gelen bir kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin yaralanmasına yol açtı. İ.T. yönetimindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolunun Kayseri Caddesi bölümünde bariyerlere çarparak devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazada, sürücü İ.T. ve araçta bulunan M.E. yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İ.T. hayatını kaybetti.