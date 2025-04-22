Sivas’ta Kaza, Ölü Sayısı 2

SİVAS’TA KAZADA ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Sivas’ta, öğretmenler ve sağlık çalışanlarını taşıyan bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza sonucunda ölü sayısı ikiye yükseldi. Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Kaza, Sivas’ın Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Yıldız beldesinden Sivas istikametine doğru hareket eden B.N. yönetimindeki 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen H.İ.N. idaresindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Turan Nacar’ın kalbi durdu. Yapılan kalp masajı ile kalbi yeniden çalışmaya başlayan Nacar, hemen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada kalbinin yeniden durması sonucu yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Emine Naçar da, uygulanan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU VE İNCELEME

Kazada yaralanan diğer kişiler için ise tedavi süreçlerinin devam ettiği bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürdürüyor.