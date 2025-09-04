Sivas’ta Kaza Sonucu Sürücü Yaralandı

KAZA BİLGİLERİ

Sivas’ın Suçatı mevkiisinde meydana gelen bir kazada, takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşti. Malatya yönünden Kayseri istikametinde seyir eden S.A. yönetimindeki 58 ABL 221 plakalı otomobil, Suçatı mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü S.A. yaralandı. Olayın ardından durumu haber alan sağlık ve jandarma ekipleri, hemen kazanın meydana geldiği yere sevk edildi. Yaralıya, 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.