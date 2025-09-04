Haberler

Sivas’ta Kaza Sonucu Sürücü Yaralandı

KAZA BİLGİLERİ

Sivas’ın Suçatı mevkiisinde meydana gelen bir kazada, takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşti. Malatya yönünden Kayseri istikametinde seyir eden S.A. yönetimindeki 58 ABL 221 plakalı otomobil, Suçatı mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü S.A. yaralandı. Olayın ardından durumu haber alan sağlık ve jandarma ekipleri, hemen kazanın meydana geldiği yere sevk edildi. Yaralıya, 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Haberler

Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.