Sivas’ta Kaza, Sürücü Kurtarıldı

KAZA SONUCU BİR ARACIN KÖPRÜ BARİYERİNE SAPLANMASI

Sivas’ta bir otomobil köprü üstündeki bariyere saplandı ve araç hurdaya döndü. 32 yaşındaki A.S. yönetimindeki 58 NY 616 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi üzerinden şehir merkezi yönünde ilerlerken Kızılırmak köprüsü üzerindeki bariyere çarptı. Kazanın ardından, durum hemen sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine bildirildi.

SÜRÜCÜYÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI

Otomobil, bariyere adeta ok gibi saplanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma yürüttü. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesine taşındı. Kazanın etkisiyle köprüdeki bariyerin, aracın ön motor kısmından girdiği ve arka camından çıktığı gözlemlendi. Ayrıca sağ ön lastiğin aracın iç kısmında şoför koltuğuna kadar ulaşması dikkat çekti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kazanın boyutunu gören ve sürücünün sağ olarak araçtan çıkarılmasına tanıklık eden bazı vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydetti. Bu durum dikkatleri üzerine çekti ve kazaya dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.