Sivas’ta Kazada 6 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. İ.G’nin kullandığı 58 ACA 998 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı’nda, İ.K. yönetimindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından ilgili birimlere durum bildirildi ve kaza yerine sağlık, polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücüler ile araçların içerisinde bulunan H.Ş, T.K, H.Ş. ve T.Ş. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.