Sivas’ta Köprüden Düşen Araçta Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

YAŞLI ÇİFT KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde köprüden düşen bir otomobildeki yaşlı çift, üzücü bir kaza sonucunda yaşamını yitiriyor. M.T. (77) idaresindeki 34 VT 7778 plakalı otomobil, Şenbağlar köyü yolunda köprüden ırmak kenarına düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gelen ekipler, araç sürücüsü M.T. ile yanında bulunan eşi F.D. (72) için olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN HASTANEMORGUNA KALDIRILDI

Çiftin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu talihsiz kaza, bölgede yaşayanları derinden etkiledi.