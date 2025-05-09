Sivas’ta korkunç cinayet gerçekleşti. İki kardeş bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli Hüseyin S. yakalandı. Olayın motive sebebi borç. Anne evde geç geldiğinde bulundu. AJANLIK SORUŞTURULUYOR

VAHŞETİ GÜNDEME GETİREN OLAY

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Kılavuz Mahallesi 58’inci Sokak’taki İdil Apartmanı’ndaki bir dairede, köyüne giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde döndüğünde çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek’i (16) kanlar içinde buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Ayşegül Şimşek’in ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KANLI CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra boğazlarının bıçakla kesildiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek’in cenazeleri otopsiye gönderildi. Yapılan incelemelerde, apartmanın güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin saat 17.00 sıralarında binaya girdiği ve 22.00 sıralarında çıktığı belirlendi. Şüpheli, yüzünü kapatan bir maske, gözlük ve şapka takarken, elinde bir poşet bulunduruyordu. Olayda kullanılan bir pala ve bıçağın farklı yerlerde bulunduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ HÜSEYİN S. YAKALANDI

Polis, olayın ardından şüphelinin Ankara’dan kente geldiği ve cinayet sonrası geri döndüğünü belirledi. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, cinayet şüphelisi Hüseyin S. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen kardeşlerin babası Uğur Şimşek’in 5 yıl önce kaybolduğu öğrenildi. Uğur Şimşek’in eşi Ayşegül Şimşek’e, şehir dışına çıkacağını söyleyip ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

GEÇMİŞİN PERDEDEN DÜŞEN GÖLGELERİ

Uğur Şimşek’in kaybolmasının ardından, kadın ve çocukları ulusal bir televizyon programına katılarak yardım istemişti. Programda Ayşegül Şimşek, eşinin düzenli bir işi olmadığını ve sık sık internet üzerinden yazıştıklarını belirtmişti. Ayrıca, Uğur Şimşek’in en son görüldüğü yerde Hüseyin S.’nin de telefonla programa katıldığı ortaya çıkmıştı.

Dün hastanede otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Umutcan ve milli kayak sporcusu olan kardeşi Melisa Şimşek’in cenazeleri aileye teslim edildi. İki kardeşin cenazesi, yapılan dini törenin ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Şüpheli Hüseyin S.’nin, anne Ayşegül Şimşek’i de hedef aldığı ve cinayeti gerçekleştirmedeki nedeninin, Uğur Şimşek’le ilgili furyaların etkilediği iddiaları gündemde.

OLAYIN GİZEMİ ARAŞTIRILIYOR

Hüseyin S.’nin kaybolan Uğur Şimşek hakkında yapılan yayınlar sonrasında defalarca gözaltına alındığı, ancak yeterli bir kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin, katlettiği kardeşlerin babasına 500 bin lira değerinde sahte senet imzalattığı ve cinayetin bu nedenle işlendiği üzerinde duruluyor. Olayın detaylarının, şüphelinin vereceği ifadeyle netlik kazanması bekleniyor.