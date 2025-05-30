Sivas’ta Koyun Sürüsüne Araç Çarptı

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE BİR KAZA MEYDANA GELDİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. H.A. (77) yönetimindeki 58 FA 216 plakalı araç, Osmanpınarı köyü civarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tarlaya devrildi.

KAZADA İKİ YARALI VAR

Kazada sürücü H.A. ve otomobilde bulunan D.A. (70) yaralandı. Yaralılar hemen Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ayrıca, kazada 3 koyun telef oldu.