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Sivas’ta Kuş, İpe Takılarak Mahsur Kaldı

KUŞUN MAHSUR KALDIĞI ANLAR

Sivas’ta bir kuş, bir apartmanın çatısında asılı kalan bir ipe takılarak zor durumda kaldı. Kuşun çırpınışlarını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine aktardı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla kuşa ulaşmayı başardı. Uzun bir çabanın ardından itfaiye personeli, kuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma işleminin ardından itfaiye ekipleri, kuşu güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bıraktı.

KAMERAYA YANSIDILAR

Kurtarma anları, çevredekilerden birinin cep telefonuna yansıdı. Bu ilginç olay, Sivas’ta gündeme geldi.

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