Sivas’ta Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu

KUTLAMALAR ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLADI

Sivas kent merkezindeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra tören programına geçildi.

HALK KATILIMI VE TÖREN PROGRAMI

İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre Müzesi önünde gerçekleştirilen programda; Vali Yılmaz Şimşek, askeri araçla tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı. Törene, Vali Şimşek’in yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve birçok vatandaş katıldı.

ANLAMLI MESAJLAR VE GÖSTERİLER

Saygı duruşunun yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos’la ilgili mesajı da bu sırada okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri sahne aldı ve gösterileriyle katılımcılarla buluştu. Program, askeri personel, muharip gaziler, öğrenciler, jandarma, AFAD ve polis araçlarının geçit töreni ile nihayete erdi.

ÇOCUKLARIN YOĞUN İLGİSİ

Törene özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği görüldü. Katılımcılar, törenin sonunda mavi bereli komandolar ile hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.