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Sivas’ta Maden Patlaması: 1 Ölü

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ACIL HAZİNEDE OLAY

Sivas’ta üzücü bir gelişme yaşandı. Saat 16.00 civarında, Zara ilçesine bağlı Karadere köyü Yanık mezrası bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucunda bir yangın çıktı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

YARALILAR VE CAN KAYBI

Patlamada, yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, iki yabancı uyruklu kişi de yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Sivas merkezdeki hastanelere götürülerek gerekli tedaviye alındı.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE SORUŞTURMA

Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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