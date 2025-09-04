Sivas’ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Sivas İl Müftülüğü Çocuk Korosu tarafından bir konser programı düzenlendi. Program, Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Din Görevlisi Kazım Yiğiter’in yönetiminde, konservatuar öğrencisi Kerem Selvi’nin şefliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin ilahi ve eserleri büyük ilgi gördü.

MÜFTÜ HASAN LİMON’UN KONUŞMASI

Etkinlikte söz alan İl Müftüsü Hasan Limon, organizasyona katkı sağlayan din görevlilerine, öğrencilere ve rehberlik eden hocalara teşekkür etti. Müftü Limon, “Peygamber sevgisinin gönüllerde daha da pekişmesi amacıyla asırlardır naatlar yazılmış, ilahiler söylenmiştir. Bugün ise öğrencilerimiz bu güzel geleneği yaşatacak; ilahi ve eserleriyle bu sevgiyi dile getirecekler.” ifadelerini kullandı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI’NIN ANLAMÍ

Son peygamberin insanlığa tevhidi, adaleti, merhameti ve vefayı öğrettiğini vurgulayan Müftü Limon, “Efendimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yılında Mevlid-i Nebi Haftası’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Programa katılan kıymetli misafirlerimize ve bizlere birbirinden değerli eserleri sunan hocalarımız ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.