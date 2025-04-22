Sivas’ta Minibüs, Otomobili Çarptı; 18 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta, öğretmen ve sağlıkçıların da yer aldığı bir servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı bir kaza gerçekleşti. Bu kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere ambulans ve helikopterlerle taşındı. Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü civarında meydana geldi.

KAZA ANINDAKİ DURUM

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yön’den gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından, otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi, yaralılara müdahale etti.

AİLELERİN SORUNU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında, yaralıların bir kısmı kentteki hastanelere gönderildi. Bazı yaralılar için ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter devreye alındı. Helikopter, yaralıları alarak kent merkezine ulaştırdı. Kazayla ilgili olarak ayrıntılı bir inceleme başlatıldı.