Sivas’ta Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüs arasında bir çarpışma gerçekleşti ve bu kazada 1 kişi yaralandı.

KAZADA YARALANAN KİŞİ

G.B. (28) yönetimindeki 58 HK 064 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde Y.A. (47) yönetimindeki 58 AFT 541 plakalı minibüs ile çarpıştı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazanın ardından olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B, hemen Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.