Haberler

Sivas’ta Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüs arasında bir çarpışma gerçekleşti ve bu kazada 1 kişi yaralandı.

KAZADA YARALANAN KİŞİ

G.B. (28) yönetimindeki 58 HK 064 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde Y.A. (47) yönetimindeki 58 AFT 541 plakalı minibüs ile çarpıştı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazanın ardından olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B, hemen Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel Anma Programına Katılacak

6 Mayıs Salı günü gerçekleşecek önemli gelişmeler ve olaylar dikkate alınarak günün etkileyici başlıkları ve gündem maddeleri kamuoyuna sunulacak.
Haberler

Hazine Bakanı Görüşme Yaptı. İşbirliği Vurgulandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya'nın Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir toplantı gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki mali işbirliği ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.