Sivas’ta Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta, bir motosikletli polis memurunun yaralandığı trafik kazası gerçekleşti. Kaza, saat 17.00 sularında Eğriköprü Mahallesi, Mahmut Özdemir Caddesi’nde oldu. Ara sokaktan çıkan C.K. yönetimindeki 58 AFC 072 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir eden polis memuru A.A.’nın kullandığı 58 ADM 907 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yola savruldu.

YARALIYA MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Yaralı olan polis memuru A.A., sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Alınan bilgiler sonucunda, yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili detaylı bir incelemeye başladı. Kaza hakkında gerekli adımlar atılacak.