Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

MEDYANIN GÖZÜNDEN MUHSİN YAZICIOĞLU

Sivas’ta gazeteci Sirer Doğan, 12 Eylül askeri darbesinin mağduru olan ve hayatı boyunca iletişimde kaldığı sınıf arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nun suçsuz yere 7.5 yıl cezaevinde tutulduğunu dile getirerek, “12 Eylül darbesinin bir kara leke olduğunu buradan anlayabiliriz” açıklamasında bulundu. Doğan, Yazıcıoğlu’nun hikayesini aktarırken, onun cezaevinde geçirdiği zor günleri ve nasıl bir adam olduğunu anlatımında buldu.

BİRLİKTE GEÇİRDİKLERİ ZOR GÜNLER

Sirer Doğan, 1980 askeri darbesinde Yazıcıoğlu’nun gözaltına alındığını ve Mamak cezaevinde 7.5 yıl tutuklu kaldığını belirtti. Doğan, “Mamak cezaevinde Muhsin Yazıcıoğlu, Namık Kemal Zeybek ve Ülkü Bir Derneği Başkanı Saffet Beştepe birlikteydiler. Orada ağır işkencelere maruz kaldılar. Muhsin Yazıcıoğlu, bu işkencelere rağmen, 7.5 yıl hapis yatmasına rağmen 1 gün bile mahkumiyet kararı verilmedi.” ifadelerini kullandı.

Doğan, Yazıcıoğlu’nun cezaevinden çıktıktan sonra sağcı ve solcu gençlere yaptığı nasihatleri aktardı. Yazıcıoğlu’nun, “Arkadaşlar biz ikişer metre, dörder metre ve altışar metre hücrelerde sağcı, solcu bir araya konulduk. Hepimizin amacı bu ülkeyi iyi yerlere götürmekti. Yanlış yönlendirilerek bizi birbirimize kırdırmaya çalıştılar. Bunun için akıllı olmalıyız, uyanık olmalıyız, provokasyonlara gelmemeliyiz.” sözleri ile gençlere yol göstermeye çalıştığını ifade etti.

DEVLETE DAVA AÇMAK İSTEMEDİ

Doğan, Yazıcıoğlu’nun ağır işkencelere maruz kalmasına rağmen devletine hiç küsmediğini vurgulayarak, “Mamak cezaevinden çıktıktan sonra Sivas’a geldi. Kendisine ‘Devlet aleyhinde dava açarsan büyük tazminat alırsın’ teklifinde bulunuldu. Ancak Muhsin bey, ‘Ben devletimden davacı olmam’ diyerek reddetti.” şeklinde konuştu. Yazıcıoğlu’nun devlet ve vatan sevgisinin her zaman ön planda olduğunu belirtti.

KÜÇÜK GÜCÜNÜ HEPSİNDEN HABERDAR OLDU

Doğan, Yazıcıoğlu’nun Türkler ve mazlumların yaşadığı her yerde izinin olduğunu vurguladı. “Yüzde 1 oy almasına rağmen bu gücünün nereden geldiği merak ediliyor. Eğer Şırnak’ta bir olay oluyorsa, Genelkurmay başkanından önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun haberi olurdu. Sadece Türkiye içinde değil, tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Bosna’da, Çeçenistan’da her tarafta izi vardı.” şeklinde sözlerini tamamladı.