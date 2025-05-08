Sivas’ta Öğrenci Darp Olayları Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta, aynı lisede eğitim gören yedi kız öğrenci, Elif T.Ç. adlı arkadaşlarını darp ederek sosyal medyada geniş yankı bulmasına neden oldu. Olayın ardından, Bursa’dan da benzer bir şiddet vakası ortaya çıktı. Burada, bir lise öğrencisi, yanında yanındaki ortaokul öğrencisini saçlarından tutarak zorla yere yatırdı.

DARBE GÖREN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

9’uncu sınıfta okuyan Elif T.Ç., okuldaki sıradan bir gününde, farklı sınıflarda eğitim gören yedi kız öğrenci tarafından darbedildi. Şiddet anları, bazı öğrenciler tarafından cep telefonları ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin gösterdiğine göre, Elif, 3 arkadaşının saldırısına maruz kaldı. Bir öğrenci Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif’e zaman zaman tekme atıldığı da gözlemlendi. Okuldan döndüğünde durumu ailesine aktaran Elif’in ailesi, şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu öğrencilerin uzun süredir Elif’e zorbalık yaptıkları belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla saldırgan öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmemesi için okul yönetimine başvurduğu öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR

Sivas Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas’ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun 7 kız öğrencisi tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir” denildi.

İKİNCİ ŞİDDET OLAYI

Diğer bir şiddet olayı ise 6 Mayıs’ta Yenişehir ilçesinde gerçekleşti. Bilecik’te öğrenim gören bir lise öğrencisi, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim alan bir kız öğrenciyi okul çıkışında darbetti. Liseli kız, ortaokul öğrencisini saçlarından tutarak yerde sürükledi. Bu anlar, çevredeki diğer öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki toplarken, darbedilen öğrencinin ailesi de şikayetçi oldu. Olay sonrasında öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenildi ve konu hakkında soruşturma başlatıldı.