Sivas’ta Öğrenciler İsrail’i Protesto Etti

ÖĞRENCİLER PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

Sivas’taki ilkokul öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto gerçekleştirdi. Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) çerçevesinde okul bahçesinden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdığı bu etkinlikte, İsrail’in Gazze’ye yönelik eylemlerini kınayan sloganlar atıldı.

OKUL MÜDÜRÜ’NDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Yürüyüş esnasında basına bir açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Doğan, öğrencilere okulda birçok değer aktardıklarını vurguladı. Doğan, gelecekteki nesillere İsrail’in çocuk katili olduğunu ve Batı dünyasının iki yüzlülüğünü öğreteceklerini ifade etti. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklarımızla dünyaya haykırıyoruz: Katili durdurun! Gazze’de aç çocuklar kurşun yiyor. Yiyecek yemekleri, içecek suları olmayan çocukların başına binlerce ton bomba atılıyor.” şeklinde konuştu.