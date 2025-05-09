Sivas’ta Öğrenciye Heimlich Uygulandı

ŞEKER BOĞAZDA KALDI

Sivas’ta, bir ilkokul öğrencisinin boğazında kalan şeker, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla çıkarıldı. Okuldaki güvenlik kameralarına yansıyan bu olay büyük takdir topladı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu’nda 2. sınıf özel eğitim öğrencisi E.K’nın boğazına teneffüste yediği bir şeker takıldı.

ÖĞRENCİNE YARDIM ELİ

Boğazında takılı kalan şeker nedeniyle nefes almakta zorlanan öğrenci, hemen okul koridoruna kaçtı. Burada zor durumda kalan öğrencinin imdadına nöbetçi öğretmen Cevdet Eser yetişti. Eser, Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekeri başarıyla çıkardı. Bu kritik anlar okuldaki güvenlik kameralarında da kaydedildi.