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Sivas’ta Öğrenciye Şiddet Olayı Yaşandı

ŞİDDET OLAYI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sivas’ta bir grup kız öğrencinin bir arkadaşlarına uyguladığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti ve inceleme başlattı.

VELİ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Olayda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından maruz kaldığı şiddet, kaydedilen görüntülerle sosyal medya platformlarına düşmeden önce gündeme geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, durumu öğrenir öğrenmez gereken adımları attı. Ayrıca, E.T.’nin velisinin olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ve konuyu adli makamlara taşıdığı belirtildi.

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