Sivas’ta Okullar Tatil Edildi Mi?

YAĞIŞLAR BAŞLADI VE OKULLARIN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Sivas ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas’ta okulların tatil durumu ile ilgili olarak resmi açıklama yapıldı; “20 Mart 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.”

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da ve 20.03.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor.

AŞAĞIDAKİ OLUMSUZ ETKİLERE DİKKAT EDİLMELİ

İç bölgelerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren ve Doğu Karadeniz’de Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunmalıdır. Batı Karadeniz’in batısında fırtınanın ise Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20.03.2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlar başta olmak üzere, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri yakından takip edilmelidir.

Şimdi de 20.03.2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden rüzgar bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) etkisi olabiliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.