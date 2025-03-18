Sivas’ta Okullar Tatil mi? 19 Mart

YAĞIŞ UYARILARI VE OKUL TATİLLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sonrasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağışların başlamasıyla birlikte Sivas ilinde okulların tatil olup olmayacağına dair merak artıyor. Meteoroloji, birçok il için daha güçlü kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü ile ilgili henüz herhangi bir tatil duyurusu yapmadı.

17 Mart 2025 Pazartesi günü öğleden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızlarının 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat olabileceği belirtildi. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkili olacak olan rüzgar, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabahında etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENTİSİ

Batı Karadeniz’in batısında, rüzgarın Çarşamba öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise, yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Yine bu fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVALAR VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde Zirai Don olaylarına neden olabileceği ifade ediliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yanı sıra Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer de kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu tehlikeye karşı dikkatli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğleden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden rüzgarın etkili olabileceği belirtiliyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına olabileceği ifade ediliyor. Kuvvetli rüzgar ile birlikte ortaya çıkabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.