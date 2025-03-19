Sivas’ta Okullar Tatil Mi? MART 2025

TÜRKİYE’DE YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar başladı. Özellikle Sivas ilinde, eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili merak içerisinde bekleyenler bulunmaktadır. Meteoroloji, birçok ilin kuvvetli kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Sivas’ta “20 Mart 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.” açıklaması yapıldı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum’da akşam saatlerinden itibaren, Elazığ’da ise 20.03.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) öngörülmekte. Bu durum, ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Ayrıca İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatıdan gelen kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90-90 km/saat) bekleniyor.

FIRTINA VE DON TEHLİKESİ

İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de ise Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve zehirlenmelere karşı dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Batı Karadeniz’in batısında fırtınanın, Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de de bu rüzgarın etkisi altında kalacağı düşünülmekte.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmeler, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don olayını da beraberinde getirebileceğini gösteriyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20.03.2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Şubat ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta şiddette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyet gösteren vatandaşların, bu tehlikeye karşı tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

RÜZGAR VE FIRTINA ETKİSİ DEVAM EDİYOR

20.03.2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Özellikle İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimlerinde ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.