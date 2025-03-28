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Sivas’ta Otobüs İle Otomobil Çarpıştı

OTOBÜS VE OTOMOBİL ÇARPDI

Sivas’ta bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda kazaya karışan iki araçta toplam 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesinde gerçekleşti. R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. yönetimindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak çevredeki hastanelere taşındı. Kaza ile ilgili incelemelere başlandı.

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