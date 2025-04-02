Sivas’ta Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı

OTOBÜS KAZASI HAVAİDE CAN KAYBI YAŞANDI
Sivas’ın İmranlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, D-200 Karayolu’nda meydana geldi. Yalova’dan Erzincan yönünde ilerleyen E.C yönetimindeki 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarla içine devrildi.
KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza anında otobüste toplam 30 kişi bulunuyordu. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralanarak İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.