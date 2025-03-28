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Sivas’ta Otobüs-Otomobil Kazası: 10 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta bir otobüs ile otomobil arasındaki çarpışma sonucunda toplamda 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesinde gerçekleşti. R.P. yönetimindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, diğer sürücü S.S. idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE

Kaza sonucu yaralanan toplam 10 kişi, her iki araçta da bulundu. Olayın hemen ardından, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri kaza bölgesine yönlendirildi. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak çevredeki hastanelere ulaştırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

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