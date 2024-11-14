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Sivas’ta Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

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ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri, Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde, D-300 karayolu üzerindeki yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

OTOBÜSTE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Detaylı inceleme sırasında, otobüsün bagaj bölümünde H.K. isimli yolcuya ait valizde 10 kilo 200 gram skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucu maddeye el konularak, H.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan H.K., adli mercilere çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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