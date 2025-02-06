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Sivas’ta Otobüsün TIR’a Çarpması: 14 Yaralı

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GÖLOVA’DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI

Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada park halindeki bir TIR’a çarpan yolcu otobüsünün şoförü yaşamını yitiriyor ve 13 kişi yaralanıyor. Kaza, E-80 yolu Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan V.A. yönetimindeki 34 ARS 576 plakalı Aras firmasına ait yolcu otobüsü, park halindeki 41 ABN 013 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

KAZADA YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda otobüs sürücüsü ve içindeki 13 kişi yaralanıyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi ediliyor. Ne yazık ki, otobüs şoförü V.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatılıyor.

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