Sivas’ta Otomobil Çapa Motoruna Çarptı

OTOMOBİL VE ÇAPA MOTORU ÇARPISMA ORTAYA ÇIKARDI

Sivas’ta bir otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi’nde gerçekleşti. Malatya yönünden Kayseri yönüne doğru seyir eden S.A. (40) idaresindeki 06 TCU 50 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen A.S. (55) yönetimindeki çapa motoruna çarptı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu çarpışmada çapa motorunun sürücüsü A.S. yaralanarak olay yerinde acil sağlık ekiplerinden yardım aldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı A.S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı, Sivas’a hastaneye sevk edildi. Öte yandan otomobil sürücüsü S.A., kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.