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Sivas’ta Otomobil Devrildi, 5 Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLMESİNDE YARALANANLAR

Sivas’ta gerçekleşen bir trafik kazasında beş kişi yaralandı. Ş.A. (27) yönetimindeki 06 DR 0058 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü civarında devrildi. Kazanın ardından, durum hemen yetkililere bildirildi ve sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KAZADA YARALANANLAR VE DURUMLARI

Olayda sürücü Ş.A. ile otomobilde bulunan O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (4) ve A.M.A. (1) yaralar aldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere ulaştırıldı. Alınan bilgilere göre, O.A. ve A.M.A’nın hayati tehlikeleri bulunuyor.

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