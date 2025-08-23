Haberler

Sivas’ta Otomobil Devrildi, Beş Yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen bir kazada, otomobilin devrilmesi sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. F.T. (30) yönetimindeki 34 LP 0584 plakalı araç, D-100 kara yolu üzerinde yer alan Akçaağıl köyü rampasında kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hemen ihbarda bulunulması üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü F.T. ile birlikte M.T. (59), S.D. (28), Z.D. (47) ve F.D. (15) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumu hakkında ek bilgi verilmedi.

