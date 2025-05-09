Sivas’ta Otomobil Kaza Geçirdi, Sürücü Yaralı

OTOMOBİL BARIYERLERE SAPLANDI

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, Ahmet Semizer (32) isimli sürücü yaralanmış durumda. Kaza, saat 21.30 sularında Kayseri Caddesi’nde gerçekleşti. Ahmet Semizer’in kontrolündeki 58 NY 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Köprüsü üzerindeki bariyerlere çarptı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Otomobilin ön camından giren bariyer, arka camdan çıkarken Ahmet Semizer araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yaralı sürücü, yaklaşık yarım saat içinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi’ne götürülen Semizer’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.