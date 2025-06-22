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Sivas’ta Otomobil Şarampole Uçtu

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Sivas’ta meydana gelen bir kazada kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kazanın Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Hayranlı köyü civarında gerçekleştiği öğrenildi. M.T. tarafından kullanılan 06 DPD 475 plakalı araba, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole düştü. Otomobil, yol kenarındaki kilometre levhasına çarparak durabildi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazada M.T. (35) ağır yaralanırken, sürücü M.T. ve Y.Ö. hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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