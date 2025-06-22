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Sivas’ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında otomobil, şarampole yuvarlanarak yaralanmalara sebep oldu. M.T. (32) yönetimindeki 06 DPD 475 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Hayranlı köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kilometre tabelasına çarparak devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla intikal etti. Bu kazada, sürücü M.T. ile birlikte araçta bulunan M.T. (35) ve Y.Ö. (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolcu konumundaki M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmekte.

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