Sivas’ta Otomobili Çatıya Koyduğu Mesele

OTOMOBİLİN TARİHİ

Dünyanın en çok satan otomobili olarak bilinen Tosbağa otomobili, Sivaslı bir vatandaş tarafından hem çocuklarının anısını yaşatmak hem de reklam amaçlı olarak çatıda sergileniyor. Sivas kent merkezinde yaşayan Kemalettin Namoğlu, 40 yıl önce bir hurdacıdan aldığı 68 model Volkswagen Beetle marka Tosbağa otomobilini ruhsatsız olarak kullanmaya başladı. Bu aracı köy yollarında kullanan Namoğlu, çocuklarıyla birlikte şoförlük acemiliğini bu araçta yaşayarak pekiştirdi. Yeni ve trafiğe uygun bir araç satın aldıktan sonra ise Tosbağa, anı olarak bir köşede kalmaya başladı.

NOSTALJİK HATIRALAR

Namoğlu, daha sonra Kayseri yolu üzerinde bir işletme açtı ve nostaljik bir hatıra olarak gördüğü Tosbağa otomobilini, kulübesinin çatısına yerleştirdi. Hem çocuklarının anısını yaşatmak hem de reklam amaçlı olarak çatıya konulan bu antika otomobil, ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Namoğlu, bu aracı “Sivas’a 20 kilometre mesafede sıcak çermik yolu üzerinde bir yazlık evim vardı. Çocuklarım bu araca köy yolunda biniyorlardı. Bu aracın ruhsatı yoktu. Bakımı ağırlaşmıştı. O yazlık evimi de talep üzerine halka açtım.” diyerek tanımlıyor.

ANILARINI YAŞATIYOR

Kemalettin Namoğlu, “Bu aracı da o evin çatısına koydum. 3 sene önce o evimi sattım. Satarken her şeyimi orada bıraktım ama bu araç çocuklarımın hatırası olduğu için getirip bunu çatıya koydum. İsmi Sarıgül. Aynı zamanda reklam amaçlı kullanıyorum. Önce yerdeydi çocuklar üzerine çıkarak ezdi. Tekrar çatıya çıkarmak zorunda kaldık. Araca isteyenler oluyor.” şeklinde açıklama yapıyor. Namoğlu, “Çocuklarımın hatırası olduğu için burada bekleyecek. 40 yıl önce bunu hurdacıdan aldım. Plakasız olarak aldım. Hep tarlada köyde binildi. Acemilikler bu arabada yaşandı. Trafiğe uygun araçlar alınca bu burada hatıra ve süs olarak kaldı.” diyerek anılarını ifade ediyor.