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Sivas’ta Şampiyona Açılışı Yapıldı

ŞAMPİYONANIN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas’ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nın açılış töreni gerçekleştirildi. 4 Eylül Spor Salonu’nda dün başlayan şampiyonanın seremonisinde konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, organizasyonun başarılı geçmesi için destek veren tüm sektörlere teşekkür etti. Gerçekleştirecekleri çalışmalara tüm kararlılıklarıyla devam edeceklerini ifade eden Gözel, “Bu şampiyonayı benim de hocam olan, sayısız öğrencinin de hocası olan Rıza Keser adına düzenliyoruz. İşitme engelli spor camiamıza verdiği kıymetli destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Federasyon başkanı, sporcuların ulusal ve uluslararası alanda daha büyük başarılara ulaşmaları için çalışmalarına süratle devam edeceklerini vurguladı. Gözel, “Kasım ayında düzenlenecek olimpiyatlarda hedefimiz, dünya şampiyonluğudur. İkinci ve üçüncü unutulabilir fakat şampiyonlar asla unutulmaz. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI’NIN DESTEĞİ

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da yaptığı konuşmada, “Federasyon başkanımıza bu güzel organizasyonu ilimizde gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Rıza Keser hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Sporcuları Sivas’ımızda görmek ve misafir etmekten dolayı duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Gözel, il protokolüne plaket takdim etti. Dün başlayan şampiyonaya 30 ilden 210 engelli sporcunun katıldığı bildirildi.

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