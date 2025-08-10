Haberler

Sivas’ta Şampiyona Devam Ediyor

ŞAMPİYONADA İKİNCİ GÜN HEYECANI

Sivas’ta gerçekleştirilen Açık Hava Puta Şampiyonası’nın ikinci gününde, büyük kadınlar ve büyük erkekler grup atışları yapıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, devam eden günlerde de ilgiyle sürdü. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda gerçekleştirilen organizasyon, bugünkü atışlarda büyük kadınlar birinci grup ve büyük erkekler ikinci grup yarışmalarını içerdi.

SPORCULAR GELENEKSEL KIYAFETLERİYLE YARIŞTI

Şampiyonaya, 60 ilden 400 idareci, antrenör ve sporcu katıldı. Okçular, geleneksel kıyafetleriyle madalya için kıyasıya yarıştı. Sivas Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, Sivas’ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı. Selvi, “7 bölgede yapmış olduğumuz yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcularımız şu an Sivas’ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Buradan çıkacak olan sporcularımız milli takım kampına katılmaya hak kazanacaklar. Biz de Sivas olarak birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene Sivas’ta ikincisini düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.

OKÇULUK VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Selvi, Geleneksel Türk Okçuluğu olarak sadece bir spor icra etmediklerini, aynı zamanda “Köklerimizden geleceğe” sloganıyla bir kültürü de yaşattıklarını belirtti. Küçük sporculara önce okçuluğun önemini bilimsel olarak anlattıklarını, ardından ok atmalarını sağladıklarını dile getirdi. Sivas’a gelen tüm sporculara da başarılar dilediklerini belirten Selvi, bu önemli organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. Şampiyonanın, bu akşamki madalya töreni ile noktalanacağı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
Haberler

29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.