Sivas’ta Şampiyona Devam Ediyor

ŞAMPİYONADA İKİNCİ GÜN HEYECANI

Sivas’ta gerçekleştirilen Açık Hava Puta Şampiyonası’nın ikinci gününde, büyük kadınlar ve büyük erkekler grup atışları yapıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, devam eden günlerde de ilgiyle sürdü. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda gerçekleştirilen organizasyon, bugünkü atışlarda büyük kadınlar birinci grup ve büyük erkekler ikinci grup yarışmalarını içerdi.

SPORCULAR GELENEKSEL KIYAFETLERİYLE YARIŞTI

Şampiyonaya, 60 ilden 400 idareci, antrenör ve sporcu katıldı. Okçular, geleneksel kıyafetleriyle madalya için kıyasıya yarıştı. Sivas Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, Sivas’ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı. Selvi, “7 bölgede yapmış olduğumuz yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcularımız şu an Sivas’ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Buradan çıkacak olan sporcularımız milli takım kampına katılmaya hak kazanacaklar. Biz de Sivas olarak birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene Sivas’ta ikincisini düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.

OKÇULUK VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Selvi, Geleneksel Türk Okçuluğu olarak sadece bir spor icra etmediklerini, aynı zamanda “Köklerimizden geleceğe” sloganıyla bir kültürü de yaşattıklarını belirtti. Küçük sporculara önce okçuluğun önemini bilimsel olarak anlattıklarını, ardından ok atmalarını sağladıklarını dile getirdi. Sivas’a gelen tüm sporculara da başarılar dilediklerini belirten Selvi, bu önemli organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. Şampiyonanın, bu akşamki madalya töreni ile noktalanacağı ifade edildi.