Sivas’ta Sel, Hasara Neden Oldu

SAĞANAK YAĞIŞLARDAN OLUMSUZ ETKİLENEN KÖYLER

Sivas’ta, merkez sınırları içinde yer alan Yanalak ve Bedirli köylerinde etkili olan sağanak yağış, bazı evler ile tarım arazilerinde hasara yol açıyor. Merkeze yaklaşık 58 kilometre mesafede bulunan Yanalak köyünde, yağmur nedeniyle köyün ortasından akarak geçen dere taştı. Bu durum, sel sularının bazı evler ile tarım alanlarında zarara neden olmasına yol açtı. Ayrıca, köyde yaklaşık bir hafta önce de benzer bir sel olayı yaşanmıştı.

KÖYDE SEL OLAYLARI ve HAYVANLARIN GÜVENLİĞİ

Merkeze bağlı başka bir köy olan Bedirli’de de sağanağın ardından sel oluştu. Sel, köyde hayvan otlatan bir çobanın sürdüğü sürüyü güvenli bir bölgeye almasıyla birlikte daha dikkat çekti. Ancak selin geldiği bölgede tarım arazilerinin zarar gördüğü bildiriliyor. Bu olaylar, çiftçiler ve köy halkı için kaygı verici bir durum oluşturuyor.