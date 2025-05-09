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Sivas’ta Şiddet Olayında 1 Tutuklama

SİVAS’TA ZORBALIK OLAYI GELİŞİYOR

Sivas’ta akran zorbalığına dönüşen bir olayda, ihmali bulunan okul müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı, bir öğrenci tutuklandı, dört öğrenciye ev hapsi verildi ve yedi öğrenci okuldan uzaklaştırıldı. Olay, Sivas’taki bir lisede 9. sınıf öğrencisi olan E.T. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darp edilmesiyle ortaya çıktı. Diğer öğrenciler, yaşananları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyaya yüklemeden önce, durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenildi ve inceleme başlatıldı.

Soruşturma sürecinde, darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusunun ardından gözaltına alınan dokuz öğrencinin ifadelerine başvuruldu. İfadeleri değerlendirildikten sonra 1 kişi tutuklandı, 4 kişinin ev hapsi kararı alındı, kalan 4 öğrenci ise serbest bırakıldı.

SIVAS VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Bu konuyla ilgili Sivas Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik, “İlimizde bir lisede yaşanan ve bir kız öğrencimizin akranları tarafından şiddet görmesi olayı ile ilgili; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Çocuğa Karşı Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama’ suçlarından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerinin ardından 1 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında adli kontrol kararıyla ev hapsi uygulanmıştır. 4 kişi de serbest bırakılmıştır. İdari soruşturma kapsamında ise söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olup, soruşturma devam etmektedir” şeklinde bir bilgilendirmede bulundu.

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