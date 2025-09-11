Sivas’ta Sirer Doğan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun haksız tutuklanmasını anlattı

Sivas’ta gazeteci Sirer Doğan, 12 Eylül askeri darbesinin mağdurlarından olan ve hayatta iken sürekli irtibat kurduğu Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlattı. Doğan, Yazıcıoğlu’nun 7.5 yıl suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu belirterek, “12 Eylül darbesinin bir kara leke olduğunu buradan anlayabiliriz” dedi.

MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN CEZAEVİNDEKİ SÜRECİ

Doğan, ortaokuldan sınıf arkadaşı olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında gözaltına alındığını ifade etti. Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı iken tutuklanarak Mamak cezaevinde 7.5 yıl hapis yattı. Doğan, “Mamak cezaevinde Muhsin Yazıcıoğlu, Namık Kemal Zeybek ve Ülkü Bir Derneği Başkanı Saffet Beştepe birlikteydiler. Orada ağır işkenceler gördüler. Muhsin Yazıcıoğlu bu işkenceleri görmesine rağmen, 7.5 yıl hapis yatmasına rağmen, 1 gün daha hakkında mahkümiyet kararı verilmedi” ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu’nun cezaevinden çıktıktan sonra sağcı ve solcu gençlere nasihatte bulunduğunu belirten Doğan, “Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra herkese şunu söylemiştir: ‘Arkadaşlar biz ikişer metre, dörder metre ve altışar metre hücrelerde sağcı, solcu bir araya konulduk. Hepimizin amacı bu ülkeyi iyi yerlere götürmekti. Yanlış yönlendirilerek bizi bir birine kırdırmaya çalıştılar. Bunun için akıllı olmalıyız, uyanık olmalıyız, provokasyonlara gelmemeliyiz’. Bu ifadelerinin en güzel örneğini bize 2 Temmuz Sivas olayları gösterdi” dedi.

DEVLETİNDEN DAVACI OLMAMASI

Doğan, Yazıcıoğlu’nun 7.5 yıl ağır işkence altında kalmasına rağmen devletine küsmediğini vurgulayarak, “Muhsin Yazıcıoğlu, Mamak cezaevinden çıktığında ilk olarak Sivas’a geldi. Bir düğün salonunda toplantı yaptık. Mahkümiyet almadan 7.5 yıl cezaevinde tutulduğu için kendisine bir teklif yapıldı. Dediler ki, ‘Devlet aleyhinde dava açarsan büyük tazminat alırsın’. Avukatlarının da bu yönde bir talebi oldu ama Muhsin Bey, ‘Ben devletimden davacı olmam’ dedi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun devlet ve vatan sevgisi Londra’da Lortlar kamarasında da, ABD’nin kendisine yaptığı teklif karşısında da ortaya konulmuştur” şeklinde konuştu.

IZINI BIRAKTIĞI HER YER

Doğan, Yazıcıoğlu’nun Türklerin yaşadığı ve mazlumların olduğu her yerde izi olduğuna dikkat çekerek, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun yüzde 1 oy almasına rağmen bu gücünün nereden geldiği merak ediliyor. Ben de iddia ediyorum, Şırnak’ta bir olay olduğunda, bir mermi atıldığında, Genelkurmay Başkanından önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun haberi olurdu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde değil, tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Bosna’da, Çeçenistan’da her tarafta izi vardı, her taraftan haberi vardı.” şeklinde sözlerini tamamladı.