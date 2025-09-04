Haberler

Sivas’ta SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu Gerçekleşti

SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri için Sivas semalarında gösteri uçuşu yapıyor. SOLOTÜRK, Sivas Kongresi’nin kutlama programı kapsamındaki etkinlikler dahilinde Osman Seçilmiş Parkı üzerinde akrobasi gösterisi gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Parkta ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan birçok vatandaş, SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği bu etkileyici gösteriyi büyük bir ilgiyle izliyor. Bu anlar, etkinliğe katılanlar arasında coşku ve gurur yaratıyor.

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

